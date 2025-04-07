USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Макрон вычеркнул ХАМАС

16:45 1121

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей "полной поддержке плана реконструкции Газы", одобренного Лигой арабских государств, добавив, что палестинское исламистское движение ХАМАС "больше не должно представлять угрозу для Израиля", сообщает France Info.

Кроме того, французский президент подчеркнул, что ХАМАС "не должен принимать никакого участия" в управлении сектором Газа.

Макрон также отметил, что "решительно выступает против перемещения населения и любой аннексии" в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

"Это было бы нарушением международного права и серьезной угрозой для безопасности всего региона, включая Израиль", – сказал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп озвучил идею массового переселения палестинцев из Газы. Он также допустил взятие под контроль сектора Газа с помощью американских войск.

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1210
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1143
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1122
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2175
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3437
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3028
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4459
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1695
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4016
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3207

ЭТО ВАЖНО

И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 1210
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 1143
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 1122
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 2175
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 3437
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
13:44 3028
Протест на авторынке в Баку
Протест на авторынке в Баку видео; обновлено 15:25
15:25 4459
Ветерана Велиева оставили под арестом
Ветерана Велиева оставили под арестом
15:01 1695
Иран пригрозил жестким ответом
Иран пригрозил жестким ответом
14:19 2071
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
Кремль об ударе по Кривому Рогу, где погибло девять детей
14:26 4016
Путин готов к миру с Украиной, но...
Путин готов к миру с Украиной, но...
14:14 3207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться