Макрон вычеркнул ХАМАС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей "полной поддержке плана реконструкции Газы", одобренного Лигой арабских государств, добавив, что палестинское исламистское движение ХАМАС "больше не должно представлять угрозу для Израиля", сообщает France Info.
Кроме того, французский президент подчеркнул, что ХАМАС "не должен принимать никакого участия" в управлении сектором Газа.
Макрон также отметил, что "решительно выступает против перемещения населения и любой аннексии" в Газе и на Западном берегу реки Иордан.
"Это было бы нарушением международного права и серьезной угрозой для безопасности всего региона, включая Израиль", – сказал он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп озвучил идею массового переселения палестинцев из Газы. Он также допустил взятие под контроль сектора Газа с помощью американских войск.