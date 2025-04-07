Макрон вычеркнул ХАМАС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей "полной поддержке плана реконструкции Газы", одобренного Лигой арабских государств, добавив, что палестинское исламистское движение ХАМАС "больше не должно представлять угрозу для Израиля", сообщает France Info.

Кроме того, французский президент подчеркнул, что ХАМАС "не должен принимать никакого участия" в управлении сектором Газа.