Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу

Адвокаты мэра Стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест, сообщил телеканал Halk TV.

Отмечается, что ходатайство подано от имени четырех адвокатов в 10-й мировой уголовный суд Стамбула. У Имамоглу есть законная возможность опротестовать решение об аресте в течение двух недель с момента заключения под стражу. Если суд первой инстанции не удовлетворит апелляцию, адвокаты могут обращаться в суды высшей инстанции вплоть до Конституционного суда.

Имамоглу, член CHP и потенциальный кандидат на президентских выборах 2028 года, был задержан и затем арестован по обвинению в коррупции и связях с террористическими организациями, что оппозиция сочла политически мотивированным шагом. Этот арест спровоцировал крупнейшие антиправительственные протесты в стране за последние годы.