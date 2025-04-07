Birbank получит место в книге Филиппа Котлера «Основы современного маркетинга»

Birbank займет место в Азербайджанском издании новой книги всемирно известного маркетингового эксперта Филипа Котлера «Основы современного маркетинга» (Essentials of Modern Marketing - EOMM). В книге будет подробно проанализирована важная роль Birbank в развитии цифрового банкинга в Азербайджане, а также влияние предложенных инновационных решений на поведение местных клиентов и их цифровую финансовую грамотность.

Книга «Основы современного маркетинга», охватывающая 100 стран, является престижным источником, дополненным реальными примерами бизнеса из разных уголков мира. В книге широко рассматриваются такие темы, как управление брендом, вывод продукта на рынок, ценовые стратегии, маркетинговые коммуникации и влияние цифровой трансформации на маркетинговые стратегии. Котлер объясняет, как цифровые технологии влияют на поведение потребителей и маркетинговые подходы, а также затрагивает изменения, которые инновационные решения привносят в социальную и экономическую динамику локальных рынков. Стоит отметить, что «AWE Consulting», эксклюзивный представитель «Kotler Impact» в странах СНГ, играет важную роль в процессе создания книги и вносит значительный вклад в оценку представленных маркетинговых примеров.

Включение Birbank в эту книгу имеет большое значение с точки зрения демонстрации влияния представленных цифровых решений на поведение клиентов в местном финансовом рынке как для локальной, так и для глобальной аудитории. В частности, стиль коммуникации банка с клиентами, кампании, направленные на повышение финансовой грамотности, и инновационные услуги будут представлены в контексте маркетинговых стратегий, формирующих локальные изменения в поведении.

Делая комментарий о включении Birbank в упомянутую книгу, председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов отметил: «Для нас быть представленными в книге такого великого эксперта, как Филип Котлер, символ мирового маркетинга, — это не только гордость, но и большая ответственность. В настоящее время, помимо предоставления традиционных банковских услуг, наш банк также помогает людям развивать новые финансовые привычки. Мы внедряем современные технологии, основанные на повседневном финансовом поведении наших клиентов, что делает банковские услуги более удобными и доступными. Это также вклад нашего банка в формирование привычек цифрового банкинга в нашей стране.

Представляя наш банк в книге «Основы современного маркетинга», мы получаем возможность поделиться успешным путем нашего банка за последние 5 лет с молодым поколением и бизнес-профессионалами, что вдохновляет нас на дальнейшие инновации».

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.