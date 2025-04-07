И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия

Мы ведем переговоры, но и они должны доказать, что ведут переговоры. Только я не говорю, что у Ирана нет желания использовать свой ядерный потенциал в немирных целях, об этом есть высшая фетва», - сказал Пезешкиан.

«Когда такая страна, как США, оказывает на нас всестороннее давление, угрожает каждый день, как можно вести переговоры с этой страной? Мы верим в переговоры, но мы не будем унижаться, мы не пойдем на переговоры любой ценой. Мы не хотим войны, нестабильности, ядерной бомбы, как нам еще убедить мир?

Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, так как это запрещено руководством страны. Так официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал предложение иранского депутата Мохаммада Касима Османи создать атомную бомбу, чтобы обеспечить «равноправие» на переговорах с Западом.

«Иран никогда и ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия. Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи). Я считаю, что в этом вопросе нет и не может быть никаких сомнений», - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

Разработка ядерного оружия в исламской республике официально запрещена указом Хаменеи от 2003 года.

На днях член Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Касим Османи заявил, что Иран должен пойти путем создания ядерного оружия, чтобы «обеспечить себе переговоры с Западом» на равных условиях.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил продолжение переговоров через посредников.

30 марта американский лидер заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил исламской республике беспрецедентными бомбардировками в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.