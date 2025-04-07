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Audi приостанавливает поставки автомобилей

17:09 1040

Германский автопроизводитель Audi (входит в Volkswagen Group) приостанавливает поставки автомобилей в США из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин.

Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, представитель компании подтвердила отправку соответствующего письма дилерам. Таким образом, все транспортные средства, ввезенные в США после 2 апреля, будут временно задержаны и не переданы дилерам. Теперь дилерам, как отмечает издание, следует сосредоточиться на сокращении уровня своих запасов.

При этом представитель компании добавила, что в настоящее время на складах Audi в США имеется более 37 тыс. автомобилей, на которые новые пошлины не распространяются, и поэтому они могут быть проданы. Этого хватило бы примерно на два месяца.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует.

Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

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