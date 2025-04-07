В Евросоюзе назвали условие для смягчения санкций против России

Евросоюз может ослабить санкции против России только в случае достижения прочного и устойчивого мира с Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью Bloomberg TV.

По его словам, ограничения остаются важным рычагом давления и не должны сниматься в ответ на предварительные договорённости. В частности, вопрос ослабления санкций в контексте перемирия в Черном море пока даже не обсуждался с США.