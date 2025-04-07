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В Евросоюзе назвали условие для смягчения санкций против России

17:26 532

Евросоюз может ослабить санкции против России только в случае достижения прочного и устойчивого мира с Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью Bloomberg TV.

По его словам, ограничения остаются важным рычагом давления и не должны сниматься в ответ на предварительные договорённости. В частности, вопрос ослабления санкций в контексте перемирия в Черном море пока даже не обсуждался с США.

«Санкции — это мощный инструмент, который следует применять разумно и только в рамках договорённости, ведущей к стабильному миру», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия договорились о частичном перемирии в Черном море — прекращении атак на суда и порты. Москва, в свою очередь, настаивает на снятии ряда ограничений, включая повторное подключение одного из крупных госбанков к системе SWIFT.

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