Российских зеков призвали не ждать амнистии, а ехать на войну

По его мнению, «у заключенных, желающих поскорее освободиться, уже есть такая опция — они могут отправиться на войну с Украиной». «У тех, кто находится в местах лишения свободы и любит свою родину, есть хороший шанс это доказать, подписав контракт с Министерством обороны. И большего сегодня, когда страна ведет специальную военную операцию, не нужно. Все остальное — от лукавого», — сказал Картаполов.

По действующему законодательству России, заключенные, подписавшие контракт с Минобороны страны, освобождаются от уголовной ответственности и наказания. Им заменяют реальный срок на условный, а также гарантируют погашение судимости.

До осени 2023 года зэки, отправляясь на войну, могли вернуться через полгода и получить помилование от президента России Владимира Путина. Сейчас такой практики нет. В январе спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решений по поводу амнистии к юбилею победы пока не принималось.