Иран развернул радиолокационные системы

«Размещая эти новые радары в ключевых районах, таких как на северо-западе около Тебриза и вдоль побережья Персидского залива, Иран стремится усилить свою противовоздушную оборону от потенциальных ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля», — говорится в материале.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные аналитиков, работающих с открытыми источниками.

Как отмечает издание, расширение радиолокационной системы подчеркивает продолжающиеся усилия Ирана по модернизации своей военной инфраструктуры на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Система Ghadir способна обнаруживать угрозы за пределами прямой видимости, отслеживать приближающиеся самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты на расстоянии (до 680 миль для баллистических ракет и 370 миль для самолетов).

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не намерен создавать ядерное оружие. По его словам, отказ от создания ядерного оружия основан на фетве верховного лидера Ирана Али Хаменеи.