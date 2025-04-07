Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий

Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, по данному факту была проведена проверка, подтвердившая факт загрязнения моря. Расследование провели сотрудники 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов, Управления комплексного экологического мониторинга по Каспию, а также Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как сточные воды от торговых центров «Садарак» и «Бина», расположенных в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, сбрасываются в Каспийское море. На видеозаписях зафиксировано загрязнение прибрежной полосы.

Начальник 11-го регионального управления Гафар Агаев заявил, что в ходе проверки и мониторинга было установлено: труба, из которой осуществляется сброс, принадлежит насосной станции, находящейся на балансе Государственного агентства по мелиорации и водному хозяйству (ADSEA). Через эту трубу в Каспий сбрасываются неочищенные сточные воды с территории Гарадагского и Сабаильского районов.

Специалисты Управления комплексного экологического мониторинга по Каспию отобрали пробу воды, поступающей в море по этой трубе, для лабораторного анализа. По результатам экспертизы выявлено превышение допустимых норм содержания вредных веществ.

По данному факту составлены акт и протокол, собранные материалы направлены в Гарадагский районный суд с ходатайством о наложении на Объединенную службу водоснабжения крупных городов штрафа в размере 12 500 манатов как на юридическое лицо. Кроме того, в адрес службы направлено официальное предупреждение с требованием устранить выявленные нарушения.