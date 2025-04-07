USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Американцы ликвидировали «вице-губернатора» хуситов

18:32 631

Полевой командир хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Саада Абу Абдалла аль-Хамран погиб в результате недавнего удара США, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, аль-Хамран занимал должность заместителя губернатора провинции Саада и осуществлял командование силами «Ансар Аллах» в регионе. Он был ликвидирован в результате удара, нанесенного США на прошлой неделе. В ходе налета также погибли некоторые сопровождавшие его лица, в том числе руководитель регионального департамента просвещения хуситов.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало. 

Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 284
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 642
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 8027
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 11823
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 1602
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 1498
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 3180
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 2456
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2329
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 3465
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 5203

ЭТО ВАЖНО

Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 284
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 642
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 8027
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 11823
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 1602
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 1498
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 3180
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 2456
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2329
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 3465
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
15:12 5203
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться