Американцы ликвидировали «вице-губернатора» хуситов

Полевой командир хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Саада Абу Абдалла аль-Хамран погиб в результате недавнего удара США, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, аль-Хамран занимал должность заместителя губернатора провинции Саада и осуществлял командование силами «Ансар Аллах» в регионе. Он был ликвидирован в результате удара, нанесенного США на прошлой неделе. В ходе налета также погибли некоторые сопровождавшие его лица, в том числе руководитель регионального департамента просвещения хуситов.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.