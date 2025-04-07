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Азербайджанский тяжелоатлет победил на соревнованиях в Узбекистане

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Отдел спорта
18:39 605

Юный азербайджанский тяжелоатлет Кямран Хаппаев стал победителем турнира Uzbekistan Open в городе Чирчик.

В весовой категории до 61 кг он поднял 103 кг в рывке и 123 кг - в толчке. С общим результатом 226 кг Хаппаев выиграл золото в сумме двух упражнений, а также отдельно в рывке и толчке.

В соревнованиях девочек Зейнаб Гасанова (55 кг) с общим результатом 111 кг заняла 4-е место, а Айдан Рзаева (49 кг) со 119 кг стала шестой.

9 апреля на помост выйдут еще два представителя Азербайджана - Иса Алиев и Малика Бичекуева. 11 апреля выступит Аслан Амирасланов.

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