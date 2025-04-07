Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
В Насиминском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу военного эксперта Адалята Вердиева, обвиняемого в распространении информации, составляющей государственную тайну.
Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бабека Панахова был зачитан приговор. Согласно вердикту суда Вердиев признан виновным по статье 284.1 УК Азербайджана и приговорен к трем годам с лишением права занимать руководящие должности в органах государственного и местного самоуправления сроком на 2 года.
В соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса назначенное наказание признано условным с испытательным сроком в один год. Вердиев был освобожден в зале суда.
Напомним, эксперт был задержан в ноябре прошлого года по итогам мониторинга Генпрокуратуры. Было выявлено, что начальник штаба гражданской обороны Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана, бывший офицер Вооруженных сил страны Адaлят Вердиев нанес серьезный ущерб интересам государственной безопасности и обороноспособности. Сообщалось, что в ходе медиа-тура на освобожденные территории Адaлят Вердиев, выступая в качестве военного эксперта, раскрыл расположение боевых позиций Вооруженных сил Азербайджана, дислокацию пограничных войск, их координаты и оперативную обстановку. После записи видеоматериалов он опубликовал их на своем аккаунте в социальной сети, сделав доступными для неограниченного круга лиц. Это привело к значительному ущербу интересам государственной безопасности.
На основании собранных доказательств Адaлят Вердиев был привлечен к уголовной ответственности по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.