Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно

В Насиминском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу военного эксперта Адалята Вердиева, обвиняемого в распространении информации, составляющей государственную тайну.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бабека Панахова был зачитан приговор. Согласно вердикту суда Вердиев признан виновным по статье 284.1 УК Азербайджана и приговорен к трем годам с лишением права занимать руководящие должности в органах государственного и местного самоуправления сроком на 2 года.

В соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса назначенное наказание признано условным с испытательным сроком в один год. Вердиев был освобожден в зале суда.