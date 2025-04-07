23 медали Азербайджана на Гимназиаде в Сербии
Во второй соревновательный день Всемирной Гимназиады U-15 в Сербии азербайджанские спортсмены завоевали 12 медалей - 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.
Золото выиграли Мирнурай Аббасова (фехтования, шпага), Гусейн Амрахлы (греко-римская борьба, 38 кг), Исфахан Гасанов (греко-римская борьба, 75 кг), Зохраб Сафаров (греко-римская борьба, 85 кг), Захра Салманлы (пара-бадминтон) и Али Магеррамов (пара-бадминтон).
Серебро в активе борцов Али Джавадлы (41 кг) и Амина Мамедова (44 кг). Бронза у классиков Гурбана Меджнунова (52 кг), Эльдениза Аллахвердиева (57 кг), Али Мамедова (68 кг) и Абдурахмана Гусейнли (48 кг).
Напомним, в первый день было завоевано 11 медалей - 2 золота, 3 серебра и 6 бронзовых наград.
Всего у Азербайджана на данный момент 23 медали - 8 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых.