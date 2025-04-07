В Миннауки дали старт кардинальным реформам

«Так, на основании распоряжения, являющегося важным стратегическим документом в плане укрепления межведомственного сотрудничества и обеспечения перехода научного управления на качественно новый уровень, будут созданы 8 специализированных институтов путем слияния институтов, работающих по схожим и взаимодополняющим направлениям - геологии, географии, физики, химии, математики, ботаники, исследования живых систем и молекулярной биологии. Одновременно будут сформированы два новых научных учреждения с современной инфраструктурой и научно-исследовательской и опытно-производственной базой, соответствующей международным стандартам», - заявили в министерстве.

Согласно соответствующему распоряжению главы государства «О дополнительных мерах по оптимизации и повышению эффективности деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении Министерства науки и образования Азербайджанской Республики», планируется оптимизировать структуру ряда научно-исследовательских институтов, подчиненных министерству. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Часть научно-исследовательских институтов будет подчинена государственным университетам, работающим в регионах, что еще больше усилит интеграцию науки и образования. Кроме того, будет прекращена деятельность некоторых научно-производственных объединений, которые уже неэффективны, сказали в ведомстве.

«В рамках распоряжения одним из главных приоритетов является создание лучших условий для социального благополучия, уровня жизни и научного творчества работников. Главной целью здесь является повышение эффективности деятельности научных учреждений, обеспечение эффективного использования государственного бюджета, упрощение управления, внедрение более высокого уровня оценки труда ученых. При этом поддержка молодых ученых и исследователей, повышение научного потенциала регионов, усиление синтеза образования и науки являются одними из главных целей реформы. Структурные изменения улучшат исследовательскую среду, сделают научные результаты более прикладными и расширят международное научное сотрудничество», - отметили в Миннауки.

В результате создания учреждений в качестве юридических лиц публичного права будут созданы условия для использования альтернативных механизмов финансирования, более эффективно будут использоваться научные ресурсы, сформирована более доступная и современная инфраструктура для молодых исследователей, обеспечена более тесная интеграция науки с обществом.

«Министерством науки и образования будут приняты все необходимые меры по обеспечению реализации вопросов, вытекающих из данного распоряжения по надлежащей организации деятельности новых институтов и дальнейшему развитию научной среды», - заявили в министерстве.