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Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать

19:45 650

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 9 апреля введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от анонсированных ранее контрмер. Об этом сообщает Reuters.

Трамп также пригрозил срывом переговорного процесса с КНР по поводу тарифной политики.

«Если Китай не отменит свое 34-процентное повышение, превышающее ранее введенные долгосрочные торговые ограничения, к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины в размере 50% с 9 апреля»,— заявил американский лидер.

«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно их запрошенных встреч с нами будут прекращены!» — добавил Трамп.

Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, «начнутся немедленно», заверил он.

В то же время Дональд Трамп заявил, что американцам следует сохранять спокойствие. «Не будьте слабыми. Не будьте глупыми. Не будьте «партией паникеров» - новой партией, основанной на слабых и глупых людях», - написал Трамп в соцсети Truth Social. «Будьте сильными, храбрыми и терпеливыми. Результатом будет величие», - отметил американский лидер.

Его слова прозвучали на фоне того, как прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей со времен начала пандемии COVID-19, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая прошлого года

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Пошлины против Китая составили 34%. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер. В частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.

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