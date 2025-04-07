Евросоюз подготовил ответ Трампу

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров торговли Евросоюза в Люксембурге, передает РБК.

«Текущие торговые отношения с Соединенными Штатами, нашим самым важным партнером, находятся в сложном положении. Тарифы затрагивают значительную часть экспорта ЕС. Фактически экспорт ЕС в США составляет €380 млрд. То есть почти 70% нашего экспорта сталкивается с тарифами 20 или 25% или даже выше в сочетании с существующими тарифами… Например, пошлины в размере 27,5% на легковые автомобили в целом», — сказал он.

По словам еврокомиссара, ЕС готов сесть за стол переговоров, когда США будут готовы к этому, однако блок «не будет ждать бесконечно»: «Пока мы не увидим ощутимого прогресса, мы будем работать по трем направлениям: защищать наши интересы с помощью контрмер, диверсифицировать нашу торговлю с помощью новых соглашений и предотвращать вредные торговые диверсии».

В частности, ЕС намерен изучить предложенные государствами — членами объединения контрмеры в ответ на тарифы США, затронувшие сталь и алюминий. «Мы отправим им окончательный список [контрмер] и уровни тарифов позднее сегодня. Голосование по этому вопросу пройдет 9 апреля. 15 апреля будет принят окончательный список, первая часть пошлин вступит в силу в этот день, а 15 мая — остальные», — заключил еврокомиссар.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил об импортных пошлинах до 50% в отношении 185 стран, объяснив это необходимостью восстановления американской экономики. Он отказался отменить эти меры в отношении ЕС, так как, по его словам, европейские страны «нажили на нас состояние». По словам президента США, сделки с Европой не будет, пока не станут «платить нам много денег ежегодно».