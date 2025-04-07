Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента

В партии, которая 6 апреля, переизбрала своего лидера, Озгюра Озеля, крайним сроком новых выборов президента установили ноябрь. У РНП не хватает поддержки, чтобы инициировать процесс в парламенте, а потому рассчитывает на силу уличных протестов. Тем временем власти пока не демонстрируют готовности идти на уступки оппозиции, говорится в статье, опубликованной «Коммерсантом».

Лидер РНП Озгюр Озель заявил о намерении развернуть кампанию по выражению «самого большого вотума недоверия» президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. «Мы готовы к выборам уже в июне. Если не к июню, то к первой половине ноября. Выйдите и посоревнуйтесь с нашим кандидатом», — заявил он накануне на внеочередном конгрессе РНП.

«Начиная с понедельника (7 апреля) мы начнем собирать подписи по домам, на каждой улице по всей нашей стране, чтобы продемонстрировать Эрдогану самый большой вотум недоверия», — сказал Озель сторонникам.

«Несмотря на воинственную риторику и мобилизацию широких народных масс, планы Республиканской народной партии провести досрочные выборы пока не имеют под собой надежных оснований. Давление улиц на правительство Эрдогана не привело к желаемым уступкам, а провести такую инициативу через парламент страны для РНП не представляется возможным. Для назначения досрочных президентских выборов необходимо заручиться поддержкой 360 депутатов из 600. У РНП всего 127 мандатов, а у правящей Партии справедливости и развития вместе с партнерами по коалиции 315 мест. Остаются под вопросом и перспективы Экрема Имамоглу: политик не только находится в заключении… но и не имеет официально подтвержденного высшего образования — его наличие является обязательным условием для участия в президентской гонке. Диплом Имамоглу был аннулирован Университетом Стамбула накануне задержания политика, и процесс апелляции займет время», — говорится в публикации.