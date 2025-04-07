«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»

США своими новыми пошлинами начнут «экономическую ядерную» войну со всеми странами мира, инвестиции в бизнес прекратятся, потребители урежут расходы, а американской репутации в глазах всего мира будет нанесен ущерб, на восстановление которого потребуются годы или десятилетия.

Бизнесмен предупредил, что с проблемами столкнутся не только крупные компании, средний и малый бизнес получит гораздо больше проблем, поскольку практически никто не может пережить возросшие в одночасье издержки.

«Бизнес — это игра на доверии. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру. Последствия для нашей страны и миллионов наших граждан, которые поддержали президента, в частности для потребителей с низкими доходами, которые и так испытывают огромный экономический стресс, будут крайне негативными. Это не то, за что мы голосовали», — написал Экман.

Миллиардер согласился с доводами президента США Дональда Трампа, что другие страны пользовались преимуществами США и получали экономическую выгоду, но призвал объявить 7 апреля о заморозке решения по пошлинам (должны вступить в силу в среду, 9 апреля), «провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные пошлинные соглашения, привлечь в нашу страну новые инвестиции на триллионы долларов».

«В ином случае мы движемся к экономической ядерной зиме, которую сами и создали, и нам следует затаиться. Пусть возобладает хладнокровие», — пожелал Экман.

Состояние Экмана оценивается в $8,9 млрд, по данным Forbes. В 2004 году он основал и возглавляет хедж-фонд Pershing Square Capital Management, общий объем активов организации — $15 млрд. Экман десятилетиями поддерживал демократов, а в 2021 году даже требовал от Трампа уйти в отставку, но за несколько месяцев до выборов 2024 года выразил республиканцу свою поддержку.