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Apple привезла в Америку пять самолетов с iPhone

Чтобы обойти новые пошлины Трампа
20:41 1743

Apple за три дня в конце марта ввезла в США из Индии пять самолетов с iPhone и другими гаджетами, тем самым стараясь нарастить запасы перед введением импортных тарифов.

Об этом пишет газета The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского госслужащего.

Источники газеты также сообщают, что Apple активно закупала устройства в Китае. «Заводы в Индии, Китае и других ключевых регионах поставляли продукцию в США в ожидании повышения тарифов» ,— сообщают они.

По словам источников, наращивание запасов iPhone и других гаджетов поможет компании некоторое время не повышать цены на них. По подсчетам инвесткомпании Rosenblatt Securities, из-за повышения пошлин цены на iPhone в США могут вырасти на 43%, если Apple полностью переложит эти издержки на покупателей.

В последний месяц перед повышением тарифов активными закупками занимались американские компании самых разных секторов. Из-за этого, по подсчетам сервиса Xeneta, средняя стоимость срочной авиадоставки грузов из Китая в США в последние недели выросла на 37%.

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