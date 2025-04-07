Apple привезла в Америку пять самолетов с iPhone

Об этом пишет газета The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского госслужащего.

Apple за три дня в конце марта ввезла в США из Индии пять самолетов с iPhone и другими гаджетами, тем самым стараясь нарастить запасы перед введением импортных тарифов.

Источники газеты также сообщают, что Apple активно закупала устройства в Китае. «Заводы в Индии, Китае и других ключевых регионах поставляли продукцию в США в ожидании повышения тарифов» ,— сообщают они.

По словам источников, наращивание запасов iPhone и других гаджетов поможет компании некоторое время не повышать цены на них. По подсчетам инвесткомпании Rosenblatt Securities, из-за повышения пошлин цены на iPhone в США могут вырасти на 43%, если Apple полностью переложит эти издержки на покупателей.

В последний месяц перед повышением тарифов активными закупками занимались американские компании самых разных секторов. Из-за этого, по подсчетам сервиса Xeneta, средняя стоимость срочной авиадоставки грузов из Китая в США в последние недели выросла на 37%.