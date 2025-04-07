Минкультуры о нашумевшей аттестации преподавателей музыки

Впервые за последние 30 лет в Азербайджане была проведена аттестация педагогов музыкальных школ, среди них оказались те, кто не смог успешно пройти проверку. По некоторым утверждениям, среди преподавателей были даже такие, кто заявил, что великий композитор Узеир Гаджибеков до сих пор жив. Также встречались педагоги, которые не смогли ответить ни на один из вопросов. Некоторые из них не обладали даже базовыми знаниями по своей специальности. В большинстве случаев неудовлетворительные результаты показали педагоги - выпускники средних специальных учебных заведений.

Недовольство по поводу проведенной для преподавателей музыкальных школ аттестации за последние несколько дней стало одной из обсуждаемых тем в азербайджанском сегменте социальных сетей.

Среди преподавателей, не справившихся с аттестацией, есть много недовольных. Некоторые из них утверждают, что музыкальные инструменты, использовавшиеся на экзамене, были неисправны, экзамен начался с большим опозданием, а вопросы не соответствовали утвержденной программе. Особую напряженность вызвал тот факт, что экзамены не начинались в назначенное время. По этой причине преподаватели не согласны с вынесенными в отношении них решениями. Например, педагоги детской музыкальной школы №30 сообщили, что экзамен, который должен был начаться в 15:00, состоялся в 18:30. Только из этой школы не смогли пройти аттестацию 18 преподавателей фортепиано и 4 преподавателя теории. Среди них — 62-летний преподаватель, уволенный за несколько лет до достижения пенсионного возраста.

Один из преподавателей, много лет проработавший в этой сфере, отметил, что до выхода на пенсию ему осталось несколько лет, и он не сможет найти другую работу. При этом среди его учеников никогда не было жалоб, а в трудовой деятельности — ни одного выговора, замечания или предупреждения. Недовольные преподаватели подали жалобу в Министерство культуры.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, аттестация проводилась среди преподавателей, работающих в подведомственных министерству образовательных учреждениях. Основной целью было измерение профессиональных знаний, компетентности и навыков преподавателей в соответствующей сфере.

«Аттестация проводилась комиссиями, были подготовлены видео- и архивные материалы. Если комиссия признала компетенции и навыки какого-либо преподавателя полностью несоответствующими, то есть если он не набрал ни одного из возможных пяти баллов, его трудовые функции прекращаются», — заявили в министерстве.

Для преподавателей, чьи результаты были оценены членами комиссии как два «за» и три «против», предусмотрено прохождение соответствующего обучения в научно-методическом и центре повышения квалификации Министерства культуры. По завершении этих курсов такие преподаватели будут проходить повторную аттестацию.