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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Совбез ООН срочно соберется

21:09 2136

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за российского удара по Кривому Рогу, жертвами которого в пятницу стали 20 человек, в том числе 9 детей, десятки получили ранения.

«Удар России баллистической ракетой по Кривому Рогу на прошлой неделе убил девять детей – это наибольшее количество украинских детей, погибших в результате одной атаки с 2022 года. Россия нанесла удар по детской площадке в обычном жилом районе. Кассетной боевой частью, чтобы было как можно больше жертв. Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям», - написал в соцсети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, оба заседания состоятся во вторник. «Мы призываем к решительному осуждению и твердым действиям. Россия должна прекратить террор против украинских детей и мирного населения, откликнуться на предложение США о полном прекращении огня, которое Украина уже приняла, и закончить войну», – пишет Сибига.

Более 30 раненых остаются в больнице. Россия утверждает, что целью удара было «место проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российские военные не наносят в Украине удары по «социальным объектам».

Телеканал France24 показал кадры с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане в Кривом Роге, по которому войска РФ вечером 4 апреля нанесли ракетный удар. На кадрах, показанных France24, военных нет. Корреспондент телеканала поговорил с двумя женщинами, которые были в ресторане в момент удара и оказались в больнице с ранениями. Они подтвердили, что участвовали в форуме сотрудников индустрии красоты.

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