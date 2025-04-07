USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Хуситы заявили о нападении на американские эсминцы

21:45 568

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два американских эсминца в Красном море.

Об этом в понедельник заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сари. По его словам, атака была произведена с помощью нескольких крылатых ракет и беспилотников.

«Военно-морские и военно-воздушные силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море два американских эсминца», — утверждается в сообщении, размещенном в Telegram-канале представителя хуситов.

В сообщении говорится, что удар был нанесен в ответ на «продолжающуюся агрессию США» против Йемена, а также «преступления против населения» страны.

4 апреля The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Иран решил сократить военное присутствие в Йемене. По информации источников издания, Тегеран распорядился сократить военную миссию в Йемене, чтобы попытаться избежать прямого столкновения с США. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных авиаударах по йеменским хуситам с целью восстановить судоходство в Красном море и Аденском заливе. 31 марта Трамп заявил, что удары по Йемену будут продолжаться, пока хуситы не перестанут представлять угрозу.

«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
20:30 2717
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 2005
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 1720
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 10054
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 13947
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 2726
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 2311
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 4057
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 3091
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2843
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 4087

ЭТО ВАЖНО

«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
20:30 2717
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 2005
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 1720
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 10054
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 13947
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 2726
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 2311
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 4057
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 3091
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2843
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 4087
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться