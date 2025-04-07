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Ди Вэнс отметил в Белом доме 10-летие отказа своей матери от алкоголя

и такое бывает
22:00 653

Вице-президент США Джей Ди Вэнс решил отпраздновать в Белом доме десятилетие отказа  своей матери Беверли Вэнс от алкоголя. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X.

«В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой», – написал Вэнс.

Также вице-президент опубликовал соответствующие фото из Белого дома.

В своих мемуарах «Деревенская элегия», которые стали бестселлером, Джей Ди Вэнс поделился воспоминаниями о борьбе своей матери с наркозависимостью, смене отцов и других социально-экономических проблемах, с которыми столкнулась его семья после миграции из восточного Кентукки в юго-западный Огайо.

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