USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Около полумиллиарда Украине от Норвегии

22:37 102

Норвегия выделяет 4 млрд крон в виде грантов на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в 2025 году, а также 1 млрд крон в рамках Европейского фонда мира (EPF), сообщает норвежское правительство.

В общей сложности это почти 417 млн евро.

«Артиллерийские снаряды являются необходимым условием освободительной борьбы Украины против российских захватчиков. Поэтому для Норвегии также важно внести свой вклад в пополнение запасов боеприпасов в Украине», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Это важная потребность, которую украинцы ясно доносят до нас и для удовлетворения которой европейские страны объединяют усилия», — добавил он.

В правительстве отмечают, что ранее Норвегия поддерживала закупку артиллерийских боеприпасов для Украины у норвежской оборонной промышленности в сотрудничестве с другими странами Северной Европы.

Норвегия также передала артиллерийские снаряды из своих запасов и поделилась оборонными технологиями с Украиной, чтобы боеприпасы можно было производить на территории Украины по лицензии, отмечает министерство.

«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
20:30 2721
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 2008
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 1722
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 10057
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 13950
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 2729
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 2312
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 4058
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 3091
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2843
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 4087

ЭТО ВАЖНО

«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
20:30 2721
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
20:14 2008
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
Трамп угрожает Китаю, а американцам советует не паниковать
19:45 1722
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
19:02 10057
Рухнула и российская нефть
Рухнула и российская нефть обновлено 18:18
18:18 13950
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
Военный эксперт Адалят Вердиев приговорен к 3 годам условно
18:45 2729
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий
Сточные воды торговых центров «Садарак» и «Бина» загрязняют Каспий за дело взялись правоохранители
18:10 2312
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия
И президент Ирана подтвердил: никакого ядерного оружия обновлено 17:38
17:38 4058
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
Апелляционный суд решит судьбу Имамоглу
16:49 3091
Макрон вычеркнул ХАМАС
Макрон вычеркнул ХАМАС
16:45 2843
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!»
Палестинцы вышли на митинг: «ХАМАС – это мусор. Убирайтесь!» фото
15:48 4087
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться