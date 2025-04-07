Около полумиллиарда Украине от Норвегии

В общей сложности это почти 417 млн евро.

Норвегия выделяет 4 млрд крон в виде грантов на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в 2025 году, а также 1 млрд крон в рамках Европейского фонда мира (EPF), сообщает норвежское правительство.

«Артиллерийские снаряды являются необходимым условием освободительной борьбы Украины против российских захватчиков. Поэтому для Норвегии также важно внести свой вклад в пополнение запасов боеприпасов в Украине», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Это важная потребность, которую украинцы ясно доносят до нас и для удовлетворения которой европейские страны объединяют усилия», — добавил он.

В правительстве отмечают, что ранее Норвегия поддерживала закупку артиллерийских боеприпасов для Украины у норвежской оборонной промышленности в сотрудничестве с другими странами Северной Европы.

Норвегия также передала артиллерийские снаряды из своих запасов и поделилась оборонными технологиями с Украиной, чтобы боеприпасы можно было производить на территории Украины по лицензии, отмечает министерство.