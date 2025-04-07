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Почему Мелони отложила встречу с Эрдоганом?

7 апреля 2025, 22:48 2230

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Как сообщает Anadolu, встреча состоялась в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

На приеме также присутствовал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Тем временем газета Sözcü пишет, что межправительственный саммит, который планировалось провести в Риме 17 апреля с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, перенесен на более поздний срок по просьбе итальянской стороны. Бизнес-форум Италия-Турция, который должны были провести одновременно с саммитом, также отложен. Отмечается, что страны ведут обсуждения относительно новой даты саммита.

Газета отмечает, что начиная с выходных в прессе и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что запланированные саммит и форум отложены.

Дарио Нарделла, депутат Европарламента от Демократической партии Италии, в своем аккаунте в социальных сетях написал: «Мелони отложила встречу с президентом Турции Эрдоганом 17 апреля на дату, которая будет определена позже. Мы надеемся, что причина не в проблемах с расписанием, а в том, что встреча с турецким коллегой станет для премьер-министра Италии неловкой после ареста Имамоглу и протестов... в Турции…».

В ответ на вопрос BBC Turkish о причине переноса визита в офисе премьер-министра Италии заявили: «Точная программа пока не определена». На вопросы, назначена ли новая дата проведения бизнес-форума и саммита и связан ли перенос с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, был дан ответ: «Без комментариев».

В то же время ведущие издания Италии Corriere della Sera и La Repubblica сообщили, что Мелони планировала отправиться в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом с 14 по 17 апреля. La Repubblica отмечает, что Мелони рассматривала возможность поездки в США в период с 14 по 17 апреля и что это совпало с визитом Эрдогана. В сообщении говорится: «Визит Эрдогана в Рим, запланированный на 17 апреля, вероятно, был отложен по этой причине».

Corriere della Sera пишет, что Мелони хотела встретиться с Трампом лицом к лицу «в разгар финансового шторма, созданного президентом США»: «Хотя об этом официально не сообщалось, это может стать причиной переноса межправительственного саммита, который планировалось провести в Риме 17 апреля с участием Эрдогана и его министров».

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