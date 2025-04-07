Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато

Дональд Трамп проявляет все большее нетерпение по поводу отсутствия результатов в мирном урегулировании в Украине. Хотя паника на фондовых рынках, вызванная его же решением о введении тарифов практически против всех стран мира, кажется, чуть отодвинула «украинскую тему» на второй план. Трамп не тот человек, который способен решать в голове сразу несколько задач параллельно. Однако тема «отодвинута» недалеко, и это не гарантирует все равно, что нынешний хозяин Белого дома не «жахнет» чем-нибудь тяжелым по задействованным в данном процессе сторонам, если ему покажется, что одна из них ведет себя «как-то не так», как ему хотелось бы. Шансы попасть по горячую руку у Киева и Москвы примерно равны.

Так, президент США снова повторил свой призыв к прекращению огня, обратившись опосредованно к Владимиру Путину, но не назвав его по имени. Трамп заявил: «Мы разговариваем с Россией. Мы хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки, но они продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей». В Киеве восприняли его слова как ответ на призыв президента Зеленского к США выдать решительную реакцию на продолжающиеся атаки России по украинским объектам. Формально Киев занял следующую позицию: мол, Украина уже согласилась на предложенное США полное 30-дневное прекращение огня, но, если Россия также согласится на эти условия, что пока Россия, дескать, отказывается. Позиция Москвы противоположная: она указывает, что изданный ранее приказ Путина о прекращении ударов по энергообъектам остается в силе и российская армия его соблюдает, а вот ВСУ -нет, и прилеты по российским в том числе НПЗ продолжаются. Что касается возобновления так называемой «Черноморской инициативы» (прекращение военных действий на Черном море и возобновление мирного торгового судоходства), то Москва на сей счет выдвинула определенные условия (ослабление санкций против аграрного сектора РФ), которые пока не выполнены. Что касается всеобъемлющего прекращения огня по всей линии фронта, то о нем, строго говоря, никто еще не договаривался. Во всяком случае широкой публике об этом не сообщали.

Инициатива о 30-дневном прекращении огня была лишь озвучена, но не претворена в жизнь. Судя по всему, сказывается еще и то, что США ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной, посему даже договоренности, о которых речь шла в самой общей форме там и там, могут не совпадать. По словам переговорщика от Кремля Кирилла Дмитриева (он глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента в международных организациях), новые контакты между Россией и США могут состояться уже на этой неделе (косвенно это подтверждал и глава МИД РФ Сергей Лавров). Однако, о чем они могут договориться на сей раз, совершенно непонятно в свете свежего заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова, который отметил, что условия РФ, которые она выдвинула для заключения полного перемирия в Украине, «подвисли в воздухе». Песков указал в том числе на нерешенный в принципе вопрос «милитаризации Украины». Имеется ввиду требование Москвы о нейтральном статусе Украины и прекращения ей поставок вооружений. Вышеупомянутое заявление Трампа стало развитием высказанного ранее госсекретарем Марко Рубио нежелания Вашингтона терпеть проволочки в мирных переговорах. «США поймут через недели, а не месяцы, настроена ли Россия серьезно на мирное урегулирование на Украине», заявил Рубио. По его словам, как раз Киев продемонстрировал готовность к полному прекращению огня и созданию пространства для переговоров. Но и Россия должна показать «действиями, а не словами», что она заинтересована в мире. «Есть некоторые многообещающие признаки», — добавил он, но предупредил, что «президент Трамп не попадет в ловушку бесконечных переговоров о переговорах».

Рубио на днях встречался в Вашингтоне с Кириллом Дмитриевым. В том числе сообщил ему о недопустимости затягивания переговоров. Дмитриев, в свою очередь, отзывался о ходе своей поездки сдержанно-оптимистично, упомянув даже возможность в будущем возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США. На что Рубио дал понять, что это пока не актуально. И если Дмитриев в роли оптимиста видит со стороны США «первые уважительные шаги» и «хрупкую надежду, что диалог восстановился», то из Вашингтона дают понять, что самого по себе восстановления диалога уже недостаточно. Кто может представлять Москву на новой российско-американской встрече (точная дата которой пока неизвестна), еще неясно. С российской стороны обозначились три группы переговорщиков: Лавров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым, сенатор Григорий Карасин (бывший первый замминистра МИД) вместе с советником директора ФСБ Сергеем Беседой (он курировал украинское направление накануне войны) и, наконец, отдельно Кирилл Дмитриев. Такое разнообразие переговорных команд, каждая из которых к тому же по-своему расставляет акценты и нюансы, пока не принесла значимого результата. Что, скорее всего, и породило признаки нетерпения со стороны Вашингтона. И тот же Рубио уже раздвигает границы, заявляя, что если российские войска начнут новую наступательную операцию в Украине, "тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет", напомнив об уже готовящемся Конгрессом новом санкционном пакете. Хотя некие обязательства по Украине, если их действительно ранее приняли в саудовской Джидде, были не только расплывчатыми, но и вообще не имели механизма проверки и обеспечения соблюдения гипотетического перемирия. В том числе не было такой согласованной конкретики и относительно ударов по энергетическим объектам. Между Россией и Украиной нет даже общего понимания относительно того, что именно находится в списке «неприкасаемых» энергообъектов.

Со своей стороны, Киев, вопреки категорическим возражениям из Москвы, продолжает прорабатывать линию на размещение в Украине европейского военного контингента - в случае прекращения огня. Он уже принял представителей британских и французских вооруженных сил, чтобы обсудить развертывание таких сил и возможные точки дислокации. Более подробное планирование дальнейших шагов может состояться уже 10 апреля на очередной встрече в формате «Рамштайн», которое впервые пройдет вообще без участия представителей США. Накануне украинский лидер допустил даже поиск компромисса по территориальному вопросу, который со временем позволит вернуть часть утраченных территорий не военным, а дипломатическим путем, без юридического признания их российскими. Однако Киев при этом обозначил еще одну «красную линию», двигать которую не согласен. Это вопрос членства в НАТО - не сейчас, но в отдаленной перспективе. Вопрос, насколько известно, обсуждался на днях на недавней министерской встрече стран НАТО. И по словам главы европейской дипломатии Кайи Каллас, Марко Рубио заверил страны ЕС, что Вашингтон не пойдет на уступки Москве, которые бы пересекали «красные линии» Киева или Брюсселя. Он дал понять, что Украина и Европа должны быть согласны с теми договоренностями, которые могут быть достигнуты. Среди них могла быть в том числе и невозможность снятия с повестки вступления Киева в НАТО в будущем. Пока же Киев готовится отправить в Вашингтон делегацию для обсуждения «сделки по ресурсам». Как заявила министр экономики Юлия Свириденко, «то, что мы сейчас имеем, — это документ, отражающий позицию юридической команды Минфина США. Это не окончательный вариант и это не общая позиция". Делегация, судя по всему, постарается выторговать у администрации Трампа более выгодные Украине условия. Ну а если даже это не удастся, то по крайней мере добиться большего расположения Вашингтона, попытавшись обратить весь его гнев на «несговорчивую Москву».