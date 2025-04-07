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Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

новость дополнена 23:50
7 апреля 2025, 23:28 1509

Соединенные Штаты и Иран ведут прямые переговоры. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 

«У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они продолжатся в субботу (12 апреля). У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. И я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее»,— сказал Трамп.

Стороны обсудят иранскую ядерную программу. Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта путем переговоров отвечает, как интересам Соединенных Штатов, так и интересам исламской республики. «Надеюсь, эти переговоры принесут результаты», – добавил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил: «Мы едины в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Если мы сможем достичь соглашения – это хорошо».

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