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Рухнула и российская нефть
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Рухнула и российская нефть

В Румынии пообещали защитить Молдову от России

7 апреля 2025, 23:34 498

Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта заявил, что в случае его избрания защитит Молдову от «агрессии России» и остановит экспорт украинского зерна.

Reuters пишет, что у 52-летнего Понта, бывшего премьер-министра левых взглядов, чья политика стала ультранационалистической, есть шанс попасть во второй тур голосования вместе с лидером оппозиции крайне правого толка Джордже Симионом.

Румыния помогла экспортировать около 29 млн тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца за три года войны в Украине, став основным альтернативным путем для Украины. «В последние годы проводилась политика благоприятствования украинскому зерну с точки зрения доступа к портовым сооружениям в ущерб румынскому зерну, и румынские фермеры сильно пострадали от этого», — сказал Понта в интервью Reuters.

По словам Понты, он поддержит другие уже действующие меры поддержки Украины, включая транзит оружия и обучение украинских пилотов.

Отдельно Понта заявил, что, если его изберут президентом, Румыния защитит Молдову в случае «агрессии РФ». «Я считаю, что Румыния может поддержать Молдову в случае агрессии. Реалистично, Румыния не может поддержать другую страну, будь то Украина или другая. Но у нее есть возможность сделать это для Молдовы», — сказал Понта.

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