Трамп чихнет – все простудятся

Мировые фондовые рынки трясет и колотит. Гениальная идея собирать деньги с иностранных компаний за доступ на американский рынок ничуть не воодушевила ни зарубежных инвесторов, ни своих, отечественных. Кто-то бросился распродавать активы, кто-то поставил на паузу свои инвестиционные планы. Непонятно ведь практически ничего. Журналисты пытаются выяснить у людей, отвечающих у Трампа за экономику и торговлю, что будет дальше с тарифами, объявленными 2 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент говорит, что уже полсотни стран обратились к американскому руководству с просьбой обсудить взаимное снижение тарифов, и министр уверяет, что такое снижение, вплоть до полной отмены, произойдет. Министр торговли Говард Лутник заявил, что администрация не намерена отказываться от введенных тарифов. И это не тот случай, когда можно сказать: истина где-то посредине.

Опять неясно: Трамп, а вслед за ним его люди, утверждают, что их задача – выравнять с помощью тарифов несправедливости в торговом дефиците и наполнить за счет их, тарифов, бюджет США на сумасшедшие триллионы долларов. Если взаимные тарифы с какой-то страной обнуляются, как это помогает выравнять торговый баланс, ведь потоки товаров остаются прежними? Если же введенные США тарифы приводят к падению потока импортных товаров в страну, откуда возьмутся сумасшедшие деньги в казну? Отдельная тема – заявленная светлая цель реиндустриализации. Откуда возьмутся желающие переводить производство в США, нести затраты на строительство, включение в сети и на дорогую – в разы, а то и десятки раз более дорогую, чем во Вьетнаме или Бангладеш, рабочую силу, чтобы выпускать в Америке задорого то, что за океаном стоит полушку, если американское руководство само понятия не имеет, что оно делает и что будет делать завтра?

Очень характерная история произошла в понедельник. После выходных американские фондовые рынки, продолжая тенденцию двух дней перед закрытием биржи, открылись с падения на три-четыре процента. Но потом вдруг пошел разворот, индексы поползли вверх: всех взбодрила новость о том, что будто бы в Белом доме рассматривают возможность приостановки введения пошлин на девяносто дней. Неужели здравый смысл возобладал?! Журналисты бросились к советнику Дональда Трампа по экономике Кевину Хассету, который будто бы и стал источником благой новости: так остановит Трамп введение тарифов или нет? «Я думаю, президент решит то, что он решит», - мудро ответил советник.

К этому сейчас сводится вся американская политика: будет так, как решит Трамп, а как он решит, не знает никто. Да и он сам не всегда до конца знает. Вдруг игра в гольф не задастся и будет плохое настроение? Или, наоборот, кто-то удачно подольстится, и настроение будет благодушное. Пока же тарифная война еще даже не в самом разгаре, мы видим только ее начало. Китаю уже обещаны дополнительные 50-процентные пошлины вдобавок к первоначальным 34-процентным. Если они будут введены, это практически остановит китайский импорт в США: с таким разорительным уровнем пошлин не справится ни один производитель.