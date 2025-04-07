Торговая палата США идет против Трампа

Торговая палата США рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении администрации президента страны Дональда Трампа с целью заблокировать реализацию решений американского лидера о введении дополнительных таможенных пошлин. Об этом пишет журнал Fortune со ссылкой на источники.

По его сведениям, палата может оспорить введение Трампом режима ЧП из-за ситуации в экономике для введения новых тарифов. Иск поддерживают некоторые из самых крупных членов объединения.

Как указывает издание, судебное разбирательство и временная приостановка в реализации таможенной политики может стать прикрытием для компаний, которые обеспокоены влиянием новых пошлин на бизнес, но не решаются открыто выступить против политики федеральных властей.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля.