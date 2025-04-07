USD 1.7000
EUR 1.8670
RUB 2.0104
Подписаться на уведомления
Рухнула и российская нефть
Новость дня
Рухнула и российская нефть

Зеленский подтвердил: ВСУ в Белгородской области

00:25 530

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал об операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

Об этом сообщается в вечернем обращении президента Украины.

«Отдельно докладывал сегодня главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие в Курской области и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла», - сказал Зеленский.

По его словам, главная цель операции ВСУ, как и прежде, - максимально защитить украинскую землю, в частности громады в Сумской и Харьковской областях, от россиян.

Зеленский отметил, что Сырский доложил об активности украинских подразделений именно по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории РФ.

«И еще - Белгородская область. Активные действия этими днями - 225-й штурмовой полк…» - добавил Зеленский.

Украинские СМИ ранее сообщали, что в марте Силы обороны Украины вошли в Белгородскую область РФ и закрепились у окраины села Демидовка.

Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема
7 апреля 2025, 23:53 776
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика
7 апреля 2025, 23:01 1599
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
7 апреля 2025, 15:12 6503
Ультиматум Трампа Китаю
Ультиматум Трампа Китаю обновлено
7 апреля 2025, 23:54 3662
Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном
Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном новость дополнена 23:50
7 апреля 2025, 23:28 1513
После Азии и Европы обвалился и американский рынок
После Азии и Европы обвалился и американский рынок обновлено 19:19
7 апреля 2025, 19:19 6216
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
7 апреля 2025, 13:44 4630
Почему Мелони отложила встречу с Эрдоганом?
Почему Мелони отложила встречу с Эрдоганом?
7 апреля 2025, 22:48 2239
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
7 апреля 2025, 20:30 3810
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
7 апреля 2025, 20:14 2686
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
7 апреля 2025, 19:02 11091

ЭТО ВАЖНО

Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема
7 апреля 2025, 23:53 776
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика
7 апреля 2025, 23:01 1599
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему?
Интерпол больше не разыскивает «акулу» Эльдара Махмудова. Почему? безответные вопросы
7 апреля 2025, 15:12 6503
Ультиматум Трампа Китаю
Ультиматум Трампа Китаю обновлено
7 апреля 2025, 23:54 3662
Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном
Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном новость дополнена 23:50
7 апреля 2025, 23:28 1513
После Азии и Европы обвалился и американский рынок
После Азии и Европы обвалился и американский рынок обновлено 19:19
7 апреля 2025, 19:19 6216
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть
Куда катится мировая экономика? Читайте Наварро. Там все есть главная тема
7 апреля 2025, 13:44 4630
Почему Мелони отложила встречу с Эрдоганом?
Почему Мелони отложила встречу с Эрдоганом?
7 апреля 2025, 22:48 2239
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
«Это не то, за что мы голосовали»: миллиардер предрек «экономическую ядерную зиму»
7 апреля 2025, 20:30 3810
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
Оппозиция Турции начинает кампанию за досрочные выборы президента
7 апреля 2025, 20:14 2686
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует
Турция инспектирует авиабазы. Израиль атакует новые подробности; обновлено
7 апреля 2025, 19:02 11091
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться