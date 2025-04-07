Зеленский подтвердил: ВСУ в Белгородской области

Об этом сообщается в вечернем обращении президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал об операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

«Отдельно докладывал сегодня главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие в Курской области и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла», - сказал Зеленский.

По его словам, главная цель операции ВСУ, как и прежде, - максимально защитить украинскую землю, в частности громады в Сумской и Харьковской областях, от россиян.

Зеленский отметил, что Сырский доложил об активности украинских подразделений именно по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории РФ.

«И еще - Белгородская область. Активные действия этими днями - 225-й штурмовой полк…» - добавил Зеленский.

Украинские СМИ ранее сообщали, что в марте Силы обороны Украины вошли в Белгородскую область РФ и закрепились у окраины села Демидовка.