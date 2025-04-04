Трамп об Эрдогане в лицо Нетаньяху: «Он сделал то, чего никто не сделал за 2 тысячи лет»

Отвечая на вопросы журналистов на встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху в Белом доме, Трамп заявил: «И я сказал премьер-министру [Израиля], что, возможно, если у вас есть проблемы с Турцией, я действительно думаю, что смогу их решить. Знаете, у меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером».

«Полагаю, что мы сможем это уладить. Я надеюсь, что это не будет проблемой. Не думаю, что это станет проблемой», - добавил Трамп.

Указав, что у него очень хорошие отношения с президентом Турции, Трамп сказал: «Я уважаю Эрдогана, и он тоже уважает меня… Он очень сильный и умный человек». Трамп также заявил, что «мы многое сделали вместе и никогда не имели никаких проблем».

«Я сказал Эрдогану: «Ты сделал то, чего никто не делал за две тысячи лет. Ты взял Сирию», — заявил президент США, имея в виду падение режима Башара Асада. Он добавил: «Эрдоган — очень влиятельный человек, и он сделал то, чего не делал никто другой».

«Израильтяне должны действовать разумно для урегулирования любых проблем с Турцией», - сказал американский лидер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в то же время заявил, что его страна «не хочет иметь конфликта с Турцией» относительно ситуации в Сирии: «У нас были добрососедские отношения с Турцией. У Турция хорошие отношения с США. Мы не хотим конфликта в Сирии… Я думаю, что нет лучшего посредника, чем президент США».