Трамп разнес Евросоюз в пух и прах

«Европа вела себя очень плохо с нами. Они не берут наши машины. <…> Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они не берут практически ничего. И при этом они посылают миллионы машин в год. У нас же нет ни одного автомобиля, который был бы продан в Европе. Так больше не будет, должно быть справедливо и взаимно», — сказал Трамп, говоря о двусторонней торговле с ЕС.

Хозяин Белого дома добавил, что послаблений в торговле со стороны Брюсселя не будет достаточно для отмены пошлин. По его словам, дело не только в пошлинах и сборах, но также в денежных барьерах в торговле, таких как устанавливаемые требования, которые ограничивают возможность экспорта в ЕС. Кроме того, считает Трамп, Евросоюз манипулирует своей валютой, что также препятствует торговле, поскольку «их валюта — дешевая, а наша — намного дороже».

Глава Белого дома также сказал, что Евросоюз должен будет взять на себя обязательства по покупке у США энергоносителей. «Наш [торговый] дефицит с Евросоюзом составляет $350 млрд, и он быстро исчезнет», - сказал американский лидер.

«Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», - добавил президент. По его словам, ЕС придется «взять на себя обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов».

Кроме того, по словам американского президента, Канада и Мексика «мошенничают как сумасшедшие». 25-процентные пошлины на импорт из этих стран действуют с начала марта. Исключение — поставки энергии и энергоресурсов из Канады: на них распространяется пошлина в 10%.

С 12 марта действуют 25-процентные пошлины на импорт в США стали и алюминия из Евросоюза на сумму $28 млрд. ЕС намерен принять контрмеры, голосование по этому вопросу пройдет 9 апреля. В этот же день вступают в силу объявленные Трампом «зеркальные» пошлины — для Евросоюза они составят 20%. 7 апреля еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры в отношении Вашингтона.