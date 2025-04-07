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Сектор Газа для Трампа «невероятный кусок важной недвижимости»

02:26 166

Передача контроля над сектором Газа Соединенным Штатам стала бы «хорошим» фактором, считает американский президент Дональд Трамп.

«Это невероятный кусок важной недвижимости. И мне кажется, мы бы в это были вовлечены. Наличие там силы мира, подобной Соединенным Штатам, контролирующей сектор Газа и владеющей им, стало бы хорошим фактором», - заявил Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Это никогда, никогда не следовало отдавать, Израилю не следовало отдавать [эти территории]. Не знаю, почему они это сделали. Точнее, знаю: потому что им обещали мир. Однако это сработало не лучшим образом», - утверждал Трамп.

«Газа - одно из самых опасных мест на Земле», - заявил он.

4 февраля президент США на совместной пресс-конференции с Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Трамп предложил также переселить палестинцев из Газы в другие государства региона. Арабские страны, Иран и часть западных государств выступили против идеи Трампа.

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