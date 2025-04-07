Азербайджан увеличит поставку газа в Сербию

Сербия выходит на регулярное масштабное газовое сотрудничество с Азербайджаном. Как стало известно haqqin.az, SOCAR являлась одной из основных поставщиков газа в Сербию в осенне-зимний период 2024-25 гг. Кроме этого, нефтяная компания намечает строительство в этой стране электростанции, работающей на газе. «Азербайджан с 1 ноября 2024 года и до 1 апреля 2025 года обеспечивал ежесуточные поставки в Сербию газа в объеме 1-1,7 млн кубометров в сутки, став одним из крупнейших поставщиков для этой страны в зимний период. Также мы продлили до ноября 2025 года соглашение о газовом сотрудничестве, которое охватывает не только сезонные поставки газа, но и другие перспективы взаимодействия», — сообщил источник в SOCAR.

Напомним, что 15 ноября 2023 года в Баку SOCAR и сербская компания «Srbijagas» подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию в присутствии министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра добывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович. На основании этого соглашения, Сербия с начала 2024 года получает азербайджанский газ через Болгарию и посредством нового интерконнектора Болгария-Сербия. По контракту с SOCAR, лимит годовых объемов азербайджанского газа для Сербии до конца 2026 года зафиксирован на уровне в 400 млн кубометров в год, а с 2027 года вероятно годовой объем может выйти на один миллиард кубометров. «Мы договорились о том, что в 2025 году будет подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в сербском городе Ниш газовой электростанции. Целесообразная мощность этого энергообъекта будет определена в ходе ТЭО, после чего станет ясно, сколько газа потребует данная электростанция, а сколько его поставит SOCAR», — отметил представитель госнефтекомпании.