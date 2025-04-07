Россияне вместе с Азербайджаном рассчитывают на мегапроект в Турции

Российская нефтяная компания «Татнефть» (РФ) рассматривает возможность участия с SOCAR в создании нового нефтехимического комплекса в Турции. Об этом стало известно haqqin.az. Как сообщили haqqin.az информированные источники, в 2024 году SOCAR анонсировала свои планы увеличения нефтехимических предприятий в Турции, особенно, по выпуску полиолефинов. В январе 2025 года эти планы были детализированы. ПАО «Татнефть» рассматривает возможность их совместной реализации, т.к. ей интересен рынок Турции. К тому же, и сама Турция нуждается в большом объеме этилена, полиэтилена и полипропилена. Отметим, что в январе 2025 года глава подразделения «SOCAR Turkiye Energy AS» (STEAS) по нефтепереработке и нефтехимии Кянан Мирзаев пояснил haqqin.az, что нефтехимический холдинг Petkim, контролируемый STEAS с 2008 года, фактически является единственным производителем полеолефинов в Турции (выпускает 588 тыс тонн в год), пока может покрывать лишь 11-12 процентов потребностей Турции в такой продукции.

Поэтому в декабре 2024 года на заседании совета директоров STEAS было принято решение до 2030-35 гг создать в Турции новые предприятия по выпуску этилена, полиэтилена, полипропилена. Первичная оценка инвестиций в реализацию этих планов - 7 млрд долларов США. Отметим, что в 2023 году потребность Турции в полиолефинах составила 4,7 млн тонн в год, а к 2033 году она вырастет до 6,5 млн тонн в год. Полиолефины по большей части используется для производства пленок различного назначения, кабельных изделий, разнообразных емкостей, профильных изделий и относятся к числу востребованной продукции в промышленности, агросекторе и других сферах. В STEAS пояснили, что во втором полугодии 2025 года стартует разработка FEED в отношении создания новых указанных нефтехимических объектов (на эти цели адресовано 50 млн долларов США), выбор лицензиаров и другие технические работы, которые в целом могут занять от 18 до 24 месяцев.