Россияне вместе с Азербайджаном рассчитывают на мегапроект в Турции
Российская нефтяная компания «Татнефть» (РФ) рассматривает возможность участия с SOCAR в создании нового нефтехимического комплекса в Турции.
Об этом стало известно haqqin.az.
Как сообщили haqqin.az информированные источники, в 2024 году SOCAR анонсировала свои планы увеличения нефтехимических предприятий в Турции, особенно, по выпуску полиолефинов. В январе 2025 года эти планы были детализированы. ПАО «Татнефть» рассматривает возможность их совместной реализации, т.к. ей интересен рынок Турции. К тому же, и сама Турция нуждается в большом объеме этилена, полиэтилена и полипропилена.
Отметим, что в январе 2025 года глава подразделения «SOCAR Turkiye Energy AS» (STEAS) по нефтепереработке и нефтехимии Кянан Мирзаев пояснил haqqin.az, что нефтехимический холдинг Petkim, контролируемый STEAS с 2008 года, фактически является единственным производителем полеолефинов в Турции (выпускает 588 тыс тонн в год), пока может покрывать лишь 11-12 процентов потребностей Турции в такой продукции.
Поэтому в декабре 2024 года на заседании совета директоров STEAS было принято решение до 2030-35 гг создать в Турции новые предприятия по выпуску этилена, полиэтилена, полипропилена. Первичная оценка инвестиций в реализацию этих планов - 7 млрд долларов США.
Отметим, что в 2023 году потребность Турции в полиолефинах составила 4,7 млн тонн в год, а к 2033 году она вырастет до 6,5 млн тонн в год.
Полиолефины по большей части используется для производства пленок различного назначения, кабельных изделий, разнообразных емкостей, профильных изделий и относятся к числу востребованной продукции в промышленности, агросекторе и других сферах.
В STEAS пояснили, что во втором полугодии 2025 года стартует разработка FEED в отношении создания новых указанных нефтехимических объектов (на эти цели адресовано 50 млн долларов США), выбор лицензиаров и другие технические работы, которые в целом могут занять от 18 до 24 месяцев.
Согласно ТЭО, подготовленному ранее компанией KBR, производство этилена за счет новой инициативы STEAS может удвоиться до 1,2 млн тонн в год, производство полипропилена достигнет 550 тыс т в год, производство полиэтиленов «YSPE/LASPE» целесообразно на уровне 827 тыс тонн в год.
Отметим, что Турция импортирует почти 90% полиолефинов (к ним относятся вышеперечисленные виды нефтехимической продукции), и создание новых мощностей однозначно принесет доход SOCAR и ее возможным партнерам.
«ПАО «Татнефть» также хочет развивать производство пропилена и полипропилена на своем заводе «ТАНЕКО» в РФ, и может привлечь в развитие этой инициативы экспертов SOCAR», — сообщил haqqin.az информированный источник.
SOCAR ведет активные переговоры с «Татнефть» с 2019 года, и ей важен опыт этой одной из старейших и успешных компаний России.
В течение 2023-24 годов стороны подписали две дорожные карты по сотрудничеству.
Недавно, в начале марта 2025 года SOCAR, «Татнефть», «Узбекнефтегаз» и «КазМунайГаз» подписали в Баку документ о сотрудничестве в цифровизации производственных процессов.
«Опыт «Татнефти» в нефтедобыче на суше также неоценим, что важно для SOCAR в реабилитации старых месторождений суши. Также «Татнефть» могла бы поставлять в Азербайджан разные виды нефтепромыслового оборудования, труб, шин и другой ассортимент продукции», — отметил участник переговоров.
Выручка «Татнефти» в 2024 году выросла на 25% до 2 триллионов рублей, чистая прибыль превысила 306 млрд рублей.
Именно «Татнефть» в 2024 году заместила Словакии и Венгрии выбывшую из-за санкций нефть ЛУКОЙЛа.
ПАО «Татнефть» не входит в список компаний, на которые распространяются международные санкции, но ее генеральный директор Наиль Маганов с января текущего года находится под санкциями США.
В Украине в конце февраля 2025 года заявили о конфискации активов «Татнефть-АЗС-Украина».