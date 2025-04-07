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Трамп уволил вице-адмирала из НАТО

02:45 94

Администрация президента США Дональда Трампа уволила с занимаемой должности представителя страны в Военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чэтфилд.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Соответствующую информацию ему подтвердили в конфиденциальном разговоре три собеседника. В то же время Пентагон пока не прокомментировал агентству эти сведения.

Источники отметили, что союзники США по НАТО уже получили уведомление о том, что Чэтфилд покинула свой пост.

По информации одного из источников, увольнение Чэтфилд может быть связано с ее позицией по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В декабре 2024 года организация «Американский фонд подотчетности» направила будущему министру обороны США Питу Хегсету список лиц, которых следует уволить за их взгляды, названные «воукизмом». В числе прочих в списке оказалась и Чэтфилд, которая, по мнению фонда, критиковала гендерный состав Конгресса и поддерживала инициативы DEI. Сообщается, что она участвовала в мероприятии ВС США, посвященном этим вопросам.

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