Пока Нетаньяху у Трампа, тысячи израильтян вышли на протесты

В Израиле тысячи человек вышли в понедельник, 7 апреля, на демонстрацию в центре Тель-Авива. Митингующие требовали от властей заключить соглашение с движением ХАМАС об освобождении остающихся в секторе Газа израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Многие из демонстрантов также выступали против продолжения войны в секторе Газа. Среди лозунгов на их плакатах были: «Сколько крови прольется?» или «Прекратить войну».

Демонстрация проходила во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, и потому ее участники, в частности некоторые из заложников, недавно освобожденных боевиками ХАМАС, а также их семьи и сторонники, призвали президента США Дональда Трампа оказать помощь в прекращении войны, передает AP.

Кроме того, участники акции выражали протест против правительства Нетаньяху, в частности против решения об увольнении главы Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронена Бара. Эта спецслужба занимается, помимо прочего, расследованием предполагаемых незаконных связей между доверенными лицами Нетаньяху и Катаром. Верховный суд (Высший суд справедливости, БАГАЦ) наложил временный запрет на увольнение Бара, судебное заседание по этому вопросу назначено на 8 апреля.