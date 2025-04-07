Мировая экономика катится в пропасть

Спустя пять дней после начала специальной экономической операции Дональда Трампа, фондовые рынки Европы и Азии продолжают падение. Западные аналитики ставят на дальнейшее снижение цен не только на акции, но и почти на все сырьевые товары. Ожидает ли мир рецессия, сравнимая с кризисом 2008 года?

Перестройка кухни в процессе обеда Есть две новости. Хорошая в том, что пошлины Трампа, если убрать риторику и алармистскую публицистику, можно рассматривать, как оферту для дальнейших переговоров, в ходе которых Вашингтон будет достигать баланса или взаимного плато со 185 странами и интеграционными объединениями мира, которых коснулись американские импортные пошлины. Именно на такой маневр намекают реплики самого Трампа, Маска, а также многочисленные предложения из группы "второго мира". В частности, одним из первых в торговые переговоры с США вступил Вьетнам, намечается создание рабочей группы по этому вопросу в Турции, а Малайзия, как председатель АСЕАН, планирует возглавить коллективные действия государств Юго-Восточной Азии на переговорах с Вашингтоном. Что же касается Евросоюза, то к окончательному решению в Брюсселе, судя по всему, еще не пришли. Известно лишь, что первой реакцией ЕС было решение вступить в торговую войну с США, в связи с чем Совет ЕС по торговле разослал членам Евросоюза предложения по ответным пошлинам.

Голосование по пакету мер назначено на 9 апреля. Если страны ЕС проголосуют за торговую войну под девизом «Наш ответ Вашингтону», то первый пакет заградительных пошлин Евросоюза начнет действовать 15 апреля, а второй - 15 мая. Плохая же новость в том, что процесс переговоров и выработка "нового тарифного плато" будет долгой, неравномерной и, главное, за это время может начаться глобальная рецессия. Как мы видим, обвалившиеся фондовые индексы Азии и Европы потянули за собой нефть, что, естественно, осложнит работу крупнейших нефтегазовых компаний и на евразийском пространстве, и как следствие, внесёт свои коррективы в плановый график наполнения стабилизационных и резервных фондов, рассчитанный на 2025 год.

При этом всё больше аналитиков призывают быть готовыми к коридору цен в пределах 50-60 долларов за баррель. Если, конечно, в ближайший месяц не произойдет какое-то критическое событие, более серьезное, чем решение ОПЕК снизить добычу, которое развернет тренд в другую сторону. Таким, в частности, может стать наземная операция США в Йемене против хуситов, или, всё-таки, американо-израильский удар по ядерным объектам Ирана… 1-0 в пользу Пекина А пока на верхнем этаже мировой экономики начинается схватка гигантов. Пекин решил не уклоняться от торговой войны и ответил введением 34-процентной пошлины на американские товары, начиная с 10 апреля. Также, Госсовет КНР объявил, что, "в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств", 16 американских компаний внесены в список экспортного контроля. Помимо этого подан иск в ВТО, а 11 компаний США за военное сотрудничество с Тайванем внесены в список «ненадежных субъектов».

При этом считается, что Китай отреагировал не в полную силу, и это лишь первый этап. За годы торгового противостояния с США, начавшегося в первую каденцию Дональда Трампа, Китаю удалось диверсифицировать свой экспорт, в результате чего в 2018 году доля США в нем сократилась с 23,8 до 17,2 процента. Очевидно, что сейчас китайским компаниям предстоит оперативно перенаправить с американского на другие рынки часть своего потребительского потока - смартфоны, компьютеры, запчасти для автомобилей, игрушки, одежду и мебель. Как следует из данных китайской таможни, на США приходится около 20 процентов их экспорта. Зависимость же американской стороны куда более существенна, и на американских потребителях эффект от пошлин в отношении Китая отразится, по всей видимости, быстрее, чем в других странах. Однако Дональд Трамп, держится вполне по-боевому, призывая американцев готовится к неизбежным осложнениям.

При этом американский президент настаивает, что "Китай пострадал гораздо сильнее, чем США". По словам Трампа, Соединенные Штаты уже получили более 5 триллионов (!!) долларов инвестиций, напрямую связанных со стратегий возвращения в Америку производства и снижением налогов. В это пока трудно поверить, но какие-то обещания, в частности, от Саудовской Аравии и Катара, уже публично озвучены. Возможно, по итогам годового цикла или на более длительной дистанции, Трамп всё-таки, окажется прав. Однако в рамках ближнесрочной перспективы эксперты ВТО предрекают мировой экономике потерю до 1 процента роста ВВП по сравнению с ранее ожидавшейся траекторией около 3 процентов экономического роста. Главный риск нынешней рецессии заключен в нарушении цепочек поставок. Если кризис 2008 года запустил банковский коллапс, то сейчас на мировую экономику давят долги (если в 2008-м долг США составлял лишь около 60 процентов ВВП, то сейчас он близок к ста процентам). Плюс к этому ускорение глобальной инфляции скажется на сбоях поставок, как это уже было в пандемию коронавируса. Ну, а дальнейшее падение цен на сырье может привести к глобальной рецессии.