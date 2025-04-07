Турция дает совет Израилю

«Израилю нужно вести себя более ответственно в вопросах внешней политики. Выбранная им стратегия - в частности, оккупация - никогда не принесет ему безопасности и будет иметь негативные последствия. Возможно, реализуемые им провокации решат некоторые тактические вопросы, однако ущерб на стратегическом уровне от них будет гораздо серьезнее», - предупредил Фидан, комментируя текущую ситуацию на сирийско-израильской границе.

По мнению Фидана, в Израиле есть два основных политических направления: сторонники первого стремятся к тому, чтобы выстраивать отношения со странами региона «на основе взаимоуважения», а второго - к поддержанию безопасности еврейского государства путем ослабления его соседей. Именно к последнему течению принадлежит действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, полагает глава турецкого МИД.

«Мы уже не раз видели применение подобной тактики, и никогда она еще не служила на пользу ни самому Израилю, ни всему региону, зато провоцировала множество проблем», - подчеркнул Фидан.

Вечером 2 апреля истребители ВВС Израиля атаковали военные аэродромым в провинциях Хама и Хомс в центральной части Сирии. Израильская авиация нанесла по ним свыше 20 ударов, большинство из которых пришлось на бывшую авиабазу в окрестностях города Хама - административного центра одноименной провинции в 220 км от Дамаска. Обстрелам также подверглись аэродром Т4 поблизости от Пальмиры (240 км от Дамаска) и военный объект в столичном районе Масакин-Берзи.