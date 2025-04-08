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Нефть обвалилась

обновлено 23:39
8 апреля 2025, 23:39 7194

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE упала ниже 62 долларов за баррель впервые с 7 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent снизилась на 4,01%, достигнув 61,78 доллара за баррель.

Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года подешевел на 4,84%, до 58,57 доллара за баррель.

*** 13:50

Нефть марки Brent может опуститься в цене ниже уровня $40 — такой сценарий считает возможным, хоть и «экстремальным» Goldman Sachs.

«При более экстремальном и менее вероятном сценарии, когда и снизится мировой рост ВВП, и ОПЕК откажется ото всех сокращений добычи, что негативно скажется на поставках стран, не входящих в ОПЕК, мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent упадут ниже $40 за баррель в конце 2026 года», — говорится в записке аналитиков банка, которую цитирует агентство Bloomberg.

Ранее Goldman Sachs понизил прогноз по средним ценам на нефть в 2026 году на $4 за баррель. Таким образом, по мнению аналитиков банка, среднегодовая цена на Brent составит $58, а WTI — $55.

Цены на нефть марки Brent упали за последнюю неделю с $75 за баррель до $65. Так инвесторы реагируют на введение Дональдом Трампом импортных пошлин на товары 185 стран мира, что грозит мировой торговой войной и рецессией в самих США. Вероятность последней аналитики Goldman Sachs оценивают уже в 45%.

* * * 10:47

Утром во вторник, 8 апреля, цены на нефть демонстрируют восстановление после трех последовательных сессий снижения.

Так июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,84 доллара (1,31%) - до 65,05 доллара за баррель. В понедельник Brent подешевела на 1,37 доллара (2,1%) - до 64,21 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,87 доллара (1,43%) - до 61,57 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,29 доллара (2,1%) - до 60,7 доллара за баррель. Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке составляет 68,14 доллара за баррель.

За последние три сессии цены на нефть достигли минимальных значений за последние четыре года. Причиной стали нарастающие опасения глобальной рецессии и падение спроса на энергоносители, вызванное обострением торгового конфликта.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что со среды введет дополнительные пошлины в размере 50% на импорт из Китая, если Пекин не откажется от своих ответных мер на американские «зеркальные» тарифы. В ответ Евросоюз предложил установить 25-процентные пошлины на некоторые товары из США.

Давление на рынок усилили сообщения о том, что Saudi Aramco планирует снизить цены на все свои сорта нефти, а также решение ОПЕК+ ускорить отмену ранее введенных ограничений на добычу.

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