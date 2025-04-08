Нефть обвалилась

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE упала ниже 62 долларов за баррель впервые с 7 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена нефти Brent снизилась на 4,01%, достигнув 61,78 доллара за баррель. Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года подешевел на 4,84%, до 58,57 доллара за баррель.

*** 13:50 Нефть марки Brent может опуститься в цене ниже уровня $40 — такой сценарий считает возможным, хоть и «экстремальным» Goldman Sachs. «При более экстремальном и менее вероятном сценарии, когда и снизится мировой рост ВВП, и ОПЕК откажется ото всех сокращений добычи, что негативно скажется на поставках стран, не входящих в ОПЕК, мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent упадут ниже $40 за баррель в конце 2026 года», — говорится в записке аналитиков банка, которую цитирует агентство Bloomberg. Ранее Goldman Sachs понизил прогноз по средним ценам на нефть в 2026 году на $4 за баррель. Таким образом, по мнению аналитиков банка, среднегодовая цена на Brent составит $58, а WTI — $55. Цены на нефть марки Brent упали за последнюю неделю с $75 за баррель до $65. Так инвесторы реагируют на введение Дональдом Трампом импортных пошлин на товары 185 стран мира, что грозит мировой торговой войной и рецессией в самих США. Вероятность последней аналитики Goldman Sachs оценивают уже в 45%.

* * * 10:47 Утром во вторник, 8 апреля, цены на нефть демонстрируют восстановление после трех последовательных сессий снижения. Так июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,84 доллара (1,31%) - до 65,05 доллара за баррель. В понедельник Brent подешевела на 1,37 доллара (2,1%) - до 64,21 доллара за баррель.