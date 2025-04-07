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Рухнула и российская нефть
Новость дня
Рухнула и российская нефть

Трамп похвастался ценами на яйца

11:30 1383

Президент США Дональд Трамп сообщил, что цены на яйца в стране резко снизились и теперь продукт «широко доступен».

Об этом он заявил, выступая перед журналистами.

«Когда я только занял пост, пресса сходила с ума: цены выросли в четыре раза. Сейчас яйца подешевели на 79%, и они есть везде», — отметил Трамп.

Скачок цен на яйца произошел в последнем квартале 2024 года на фоне эпидемии птичьего гриппа, из-за которой в стране погибли более 20 миллионов кур-несушек. По данным Минсельхоза США, в феврале средняя цена за дюжину яиц в штатах Среднего Запада достигала $8,41 — это более чем на 200% выше уровня начала 2024 года.

В начале марта Министерство юстиции США начало предварительное расследование по факту резкого роста цен.

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