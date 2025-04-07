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Рухнула и российская нефть

Смертельное нападение на полицейских в Чечне

11:35 1775

В городе Ачхой-Мартане местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Чечне.

Инцидент произошел вечером 7 апреля. В результате атаки один из полицейских получил смертельные ранения. В ведомстве уточнили, что нападавший был ликвидирован ответным огнем, уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Дополнительные сведения в Следственном комитете не раскрыли.

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