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Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед

The Telegraph
11:36 2226

Российское наступление в Украине существенно замедлилось из-за высоких потерь, осложненных погодных условий и эффективной обороны ВСУ, пишет The Telegraph.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, территориальные достижения РФ за последний месяц в пять раз меньше, чем пять месяцев назад. Причины - лучше укрепленная оборона и новые методы борьбы Украины. Один из них - массовое использование дронов, которые стали ключевым оружием конфликта.

«Когда вы продолжаете борьбу после точки, в которой вы истощены, и точки, на которой наступательные операции ваших сил достигают кульминации, вы можете продолжать борьбу, но вы будете получать меньшую предельную отдачу. Ваш уровень истощения будет выше, и вы просто не будете настолько эффективными», - пояснил Джордж Баррос из Института изучения войны.

Захват Авдеевки прошлой зимой дал россиянам временное преимущество. Однако темпы продвижения упали: если в ноябре 2023 года Москва продвинулась на 730,5 км², то в марте - лишь на 143 км².

«Как мы ожидали, российские успехи замедлились, когда они приближались к более застроенным районам, таким как Покровск, и уровень их потерь остается очень, очень высоким, - заявил представитель НАТО. - Россия неоднократно демонстрировала, что она будет продолжать принимать такую стратегию - большие потери в обмен на медленные прибыли».

В то же время украинские войска ведут локальные контратаки и удерживают позиции, особенно на Покровском и Торецком направлениях. Беспилотники используются не только для разведки, но и для доставки боеприпасов, часто в сочетании с артиллерией.

«Беспилотники отвечают за более 60% ежедневных потерь в Российской Федерации на данный момент и являются основным средством прекращения атак в сочетании с минированием и традиционной артиллерией», - сказал старший аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Отдельные украинские подразделения, в частности, 59-я десантно-штурмовая бригада, сообщают, что до 85% потерь, которые они наносят врагу, приходится именно на дроны.

Баррос добавляет, что атаки БПЛА иногда уничтожают технику на расстоянии до 10 км от фронта, заставляя российских солдат продвигаться пешком.

Несмотря на потери, Путин продолжает давить, пытаясь получить максимальные территориальные преимущества до возможных мирных переговоров. Он подписал указ о призыве еще 160 тысяч военных - рекорд за последние 14 лет. Но аналитики сомневаются, что РФ удастся прорвать украинскую оборону.

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