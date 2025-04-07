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Шииты готовы сложить оружие

11:45 1595

Вооруженные шиитские формирования, входящие в состав "Исламского сопротивления Ирака", готовы сложить оружие, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Багдадом и Вашингтоном.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на членов группировок.

По словам собеседников агентства, переговоры о разоружении между лидерами группировок и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани "весьма продвинулись", и те в свою очередь склонны пойти навстречу призывам США сложить оружие. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС), будучи главным союзником сил сопротивления, предоставил возможность иракским формированиям самостоятельно принимать решения в вопросе деэскалации отношений с Вашингтоном, утверждают источники.

Один из иракских политиков подтвердил Reuters, что силы сопротивления "полностью осознают" возможность стать мишенью для ВС США. Отмечается, что в последнее время командиры группировок в Ираке серьезно усилили меры безопасности, стали чаще менять мобильные телефоны, транспортные средства и места проживания.

28 марта посол Ирана в Багдаде Мухаммад Казем ас-Садек указал, что в своем письме с предложением о переговорах в адрес верховного лидера исламской республики Али Хаменеи президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана, чтобы иракские отряды шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") были либо расформированы, либо интегрированы в госсистему Ирака. Дипломат добавил, что письмо, направленное Хаменеи Трампом, включало в себя четыре основных аспекта: так называемую ось сопротивления, куда входят поддерживаемые Ираном вооруженные формирования на Ближнем Востоке, шиитское ополчение в Ираке, иранские баллистические ракеты и ядерную программу Тегерана.

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