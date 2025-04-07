USD 1.7000
EUR 1.8655
RUB 1.9702
Подписаться на уведомления
Рухнула и российская нефть
Новость дня
Рухнула и российская нефть

Жесткие бои в Курской области

11:53 2371

В Курской области идут «жесткие бои» между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российской армией за высоты у населенных пунктов Гуево и Горналь. Об этом сообщил российский военкор Евгений Лисицын в Telegram.

При этом военный корреспондент не уточнил, каковы силы, брошенные российским командованием в бой против украинских военнослужащих близ указанных населенных пунктов.

Отмечается, что ВСУ выстроили эшелонированную оборону на направлении Гуево — Горналь. Украинские военные используют высоты, в том числе гору Фагор для контроля за передвижениями российских групп.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область для удержания села Гуево, за которое идут бои. Подразделения были переброшены с белгородского участка фронта, где они уже две недели активно действуют.

Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
13:24 146
ВСУ могут отступить из важного города
ВСУ могут отступить из важного города
13:02 873
Трамп-женоненавистник
Трамп-женоненавистник
12:56 877
Жесткие бои в Курской области
Жесткие бои в Курской области
11:53 2372
Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:53 3462
Америка возвращается в Афганистан
Америка возвращается в Афганистан
12:10 1631
Мировая экономика катится в пропасть
Мировая экономика катится в пропасть что дальше?
02:59 5768
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:01 4448
Шииты готовы сложить оружие
Шииты готовы сложить оружие
11:45 1598
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед The Telegraph
11:36 2229
Нефть «приходит в себя» после обвала
Нефть «приходит в себя» после обвала
10:47 2168

ЭТО ВАЖНО

Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
13:24 146
ВСУ могут отступить из важного города
ВСУ могут отступить из важного города
13:02 873
Трамп-женоненавистник
Трамп-женоненавистник
12:56 877
Жесткие бои в Курской области
Жесткие бои в Курской области
11:53 2372
Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:53 3462
Америка возвращается в Афганистан
Америка возвращается в Афганистан
12:10 1631
Мировая экономика катится в пропасть
Мировая экономика катится в пропасть что дальше?
02:59 5768
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:01 4448
Шииты готовы сложить оружие
Шииты готовы сложить оружие
11:45 1598
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед The Telegraph
11:36 2229
Нефть «приходит в себя» после обвала
Нефть «приходит в себя» после обвала
10:47 2168
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться