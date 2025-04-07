Жесткие бои в Курской области

В Курской области идут «жесткие бои» между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российской армией за высоты у населенных пунктов Гуево и Горналь. Об этом сообщил российский военкор Евгений Лисицын в Telegram.

При этом военный корреспондент не уточнил, каковы силы, брошенные российским командованием в бой против украинских военнослужащих близ указанных населенных пунктов.

Отмечается, что ВСУ выстроили эшелонированную оборону на направлении Гуево — Горналь. Украинские военные используют высоты, в том числе гору Фагор для контроля за передвижениями российских групп.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область для удержания села Гуево, за которое идут бои. Подразделения были переброшены с белгородского участка фронта, где они уже две недели активно действуют.