Цены на яйца в Турции бьют рекорды из-за экспорта в США

Экспорт внушительных объемов куриных яиц из Турции в США и ряд других стран привел к резкому росту цен на эту продукцию в самой республике. Как пишет газета Ekonomim, с декабря 2024 года упаковка из 30 яиц на внутреннем рынке подорожала вдвое, в среднем со 120 до 250 лир (с $3,3 до $6,6).

В некоторых торговых точках цена может достигать и $8 за 30 яиц. Яйца с маркировкой «органические» стоят более $11 за упаковку из 30 штук. Как отмечают представители отрасли, проблем с производством яиц в стране нет, но по ряду причин разрыв между закупочными и отпускными ценами продолжает расти, и главной причиной этого является экспорт. Большие объемы куриных яиц поступают на американский рынок. В США сохраняется дефицит этой продукции, и страна в 2024 году купила в Турции около 74,4 млн яиц. В соответствии с имеющимися договоренностями, как пишет газета, к июлю 2025 года в США планируется отправить в общей сложности 15 тыс. тонн яиц. Это примерно 280 млн штук. Этот экспорт принесет Турции около $26 млн дохода.

Как отмечают производители, продавать яйца за рубеж, а особенно в США, гораздо выгоднее и проще, чем на внутренний рынок. Закупочная стоимость одного яйца внутри страны составляет примерно 3 лиры (около $0,07-0,08), но в торговых сетях одно яйцо стоит уже порядка 9 лир ($0,3). Такое увеличение стоимости происходит из-за посредников и невыгодно производителям.

Между тем США закупают яйца, как говорят производители, не обращая внимания на цены, потому что на их рынке сформировалась кризисная ситуация. Экспортировать продукцию выгодно еще и потому, что в таком случае производитель сразу получает всю сумму по предоплате и практически не сталкивается с проблемой возвратов. При поставках продукции на внутренний рынок в связи с имеющимися правилами и особенностями производитель получает оплату за поставленную партию только через 3-4 месяца.

Отмечается, что в зимний сезон в Турции объемы производства яиц несколько падают по естественным причинам. В связи с этим регулирующие органы попытались ограничить экспорт сокращением субсидий. Однако это не помогло эффективно сдержать рост цен, поскольку зарубежный спрос на яйца, в частности из США, не упал, несмотря на повышение стоимости.

Помимо США, в последнее время куриные яйца из Турции начали импортировать Бразилия и Южная Корея. Также страна продает крупные объемы этой продукции в ОАЭ, Катар, Ирак, Оман и Сирию. С введением Вашингтоном пошлин на турецкий экспорт в размере 10% ожидается и повышение цен на яйца, причем не только во внешнеторговой сфере, но и, как следствие, на внутреннем рынке.