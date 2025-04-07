В Гёйчае рухнул балкон: множество пострадавших

В Гёйчае во время траурной церемонии обрушился балкон дома, пострадало около 10 человек.

Инцидент произошел вчера в доме, принадлежащем жителю района Фарахиму Вахидову. Балкон второго этажа, где сидели женщины, участвовавшие в церемонии, обрушился, в результате чего несколько человек получили травмы.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, 8 пострадавших были доставлены в отделение скорой помощи Центральной больницы Гёйчайского района.

Семеро из пострадавших после оказания первой медицинской помощи были выписаны домой для амбулаторного лечения. Еще одна женщина, у которой диагностировали множественные переломы и травмы позвоночника, была помещена в специализированное медицинское учреждение.