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Америка возвращается в Афганистан

12:10 1633

Пентагон вновь взял под контроль авиабазу Баграм в Афганистане, которую покинул после прихода к власти талибов. Это произошло на фоне возможных ударов по Ирану, пишут зарубежные СМИ.

В сообщениях указывается на визит американского самолета C-17 с военным оборудованием и высокопоставленными сотрудниками разведки, включая заместителя директора ЦРУ. С другой стороны, отмечается, что эти сообщения официально не подтверждены и талибы их опровергают.

Недавно "Талибан" покинул авиабазу Баграм после получения платежей от правительства США. Вскоре после этого на базу прибыло большое количество американских самолетов C-17 с военными машинами, что указывает на возможный шаг США по восстановлению контроля над Баграмом.

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