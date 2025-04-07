USD 1.7000
EUR 1.8655
RUB 1.9702
Подписаться на уведомления
Рухнула и российская нефть
Новость дня
Рухнула и российская нефть

У Путина похвалили Трампа за пошлины

12:15 751

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал проявлением лидерства новые американские тарифы, которые на этот раз обошли стороной Россию.

В сообщении на своей странице в соцсети X он отметил, что президент США делает смелые шаги, чтобы остановить банкротство своей страны.

Он выразил уверенность, что страны, которых затронули новые пошлины США, «выстроятся в очередь» для начала переговоров и заключения новых сделок.

«Было бы легко игнорировать рост долга, превышающего 30 трлн долларов, и торговый дефицит, как это делали предыдущие президенты, — отметил Дмитриев. — Просто переложить проблему на будущие поколения. Но Трамп предпринимает смелые шаги, чтобы остановить банкротство США, вернуть рабочие места, стимулировать инвестиции и восстановить экономику. Это и есть лидерство».

Напомним, США ввели 10% пошлины и для Украины, но не сделали этого в отношении РФ и Беларуси. В Белом доме сначала объяснили это тем, что с последними двумя странами Штаты не ведут торговли, однако позже изменили свою позицию, заявив, что это связано с переговорным процессом по урегулированию войны в Украине.

Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля? фото
13:24 149
ВСУ могут отступить из важного города
ВСУ могут отступить из важного города
13:02 880
Трамп-женоненавистник
Трамп-женоненавистник
12:56 888
Жесткие бои в Курской области
Жесткие бои в Курской области
11:53 2380
Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:53 3463
Америка возвращается в Афганистан
Америка возвращается в Афганистан
12:10 1635
Мировая экономика катится в пропасть
Мировая экономика катится в пропасть что дальше?
02:59 5770
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:01 4450
Шииты готовы сложить оружие
Шииты готовы сложить оружие
11:45 1601
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед The Telegraph
11:36 2232
Нефть «приходит в себя» после обвала
Нефть «приходит в себя» после обвала
10:47 2168

ЭТО ВАЖНО

Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля?
Что обсудил Байрамов с главой МИД Израиля? фото
13:24 149
ВСУ могут отступить из важного города
ВСУ могут отступить из важного города
13:02 880
Трамп-женоненавистник
Трамп-женоненавистник
12:56 888
Жесткие бои в Курской области
Жесткие бои в Курской области
11:53 2380
Трамп чихнет – все простудятся
Трамп чихнет – все простудятся главная тема; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:53 3463
Америка возвращается в Афганистан
Америка возвращается в Афганистан
12:10 1635
Мировая экономика катится в пропасть
Мировая экономика катится в пропасть что дальше?
02:59 5770
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато
Записывать Трампа в агенты Путина пока рановато наша аналитика; все еще актуально
7 апреля 2025, 23:01 4450
Шииты готовы сложить оружие
Шииты готовы сложить оружие
11:45 1601
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед
Россия несет гигантские потери, но продолжает идти вперед The Telegraph
11:36 2232
Нефть «приходит в себя» после обвала
Нефть «приходит в себя» после обвала
10:47 2168
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться