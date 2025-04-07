У Путина похвалили Трампа за пошлины

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал проявлением лидерства новые американские тарифы, которые на этот раз обошли стороной Россию.

В сообщении на своей странице в соцсети X он отметил, что президент США делает смелые шаги, чтобы остановить банкротство своей страны.

Он выразил уверенность, что страны, которых затронули новые пошлины США, «выстроятся в очередь» для начала переговоров и заключения новых сделок.