У Путина похвалили Трампа за пошлины
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал проявлением лидерства новые американские тарифы, которые на этот раз обошли стороной Россию.
В сообщении на своей странице в соцсети X он отметил, что президент США делает смелые шаги, чтобы остановить банкротство своей страны.
Он выразил уверенность, что страны, которых затронули новые пошлины США, «выстроятся в очередь» для начала переговоров и заключения новых сделок.
«Было бы легко игнорировать рост долга, превышающего 30 трлн долларов, и торговый дефицит, как это делали предыдущие президенты, — отметил Дмитриев. — Просто переложить проблему на будущие поколения. Но Трамп предпринимает смелые шаги, чтобы остановить банкротство США, вернуть рабочие места, стимулировать инвестиции и восстановить экономику. Это и есть лидерство».
Напомним, США ввели 10% пошлины и для Украины, но не сделали этого в отношении РФ и Беларуси. В Белом доме сначала объяснили это тем, что с последними двумя странами Штаты не ведут торговли, однако позже изменили свою позицию, заявив, что это связано с переговорным процессом по урегулированию войны в Украине.